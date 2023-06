fot. PressFocus Na zdjęciu: James Maddison

James Maddison będzie wybierał spośród kilku klubów

Anglik po spadku z Premier League opuści szeregi Leicester City

Poważne zainteresowanie pomocnikiem wykazuje Manchester United

Gdzie wyląduje reprezentant Anglii?

Od dłuższego czasu James Maddison był uznawany za lidera ofensywy Leicester City. Po spadku z Premier League stało się jasne, że Anglik opuści szeregi Lisów, gdyż stać go na grę na najwyższym poziomie.

Jako pierwszy prace nad transferem 26-latka rozpoczął Tottenham. Szybko do tej rywalizacji włączyło się również Newcastle United, które po awansie do Ligi Mistrzów chce wzmocnić skład jakościowymi zawodnikami. Co więcej, w pewnym momencie to Sroki stały się głównym faworytem do pozyskania Maddisona.

Teraz Koguty, dla których reprezentant Anglii stał się priorytetem, będą musiały zmierzyć się z kolejnym klubem. Do grona zainteresowanych dołączył Manchester United. Wizja przenosin na Old Trafford, jednocześnie przy szansach na występy w Lidze Mistrzów, może skłonić Maddisona do obrania właśnie tego kierunku.

