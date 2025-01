Man Utd chce ich sprzedać już w styczniu. Pięć znanych nazwisk na wylocie

Manchester United planuje przewietrzyć szatnię już w trakcie styczniowego okna transferowego. Serwis Football Transfers wymienił pięć nazwisk, które niebawem mogą opuścić Old Trafford.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Pięciu piłkarzy, których Manchester United nie widzi w swoim składzie

Manchester United szykuje się do kolejnej rewolucji kadrowej. Tym razem o wyglądzie składu decyduje Ruben Amorim, który od początku swojej pracy na Old Trafford nie boi się trudnych decyzji. Szerokim echem odbiło się przede wszystkim wykluczenie Marcusa Rashforda. Anglik to pierwszy z pięciu piłkarzy, których Czerwone Diabły chętnie się pozbędą już w styczniu.

WIDEO: Manchester United w sezonie 2024/2025 – skróty, wywiady

Start Rubena Amorima nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, bo zespołowi brakuje pozytywnych wyników. Natomiast mimo tego władze Man Utd darzą Portugalczyka dużym zaufaniem i biorą pod uwagę jego sugestie transferowe.

Klub bardzo chciałby sprzedać Victora Lindelofa oraz Christiana Eriksena. Obaj zawodnicy nie są ważnymi elementami składu, a ich kontrakty kończą się za pół roku. Ten fakt oznacza, że styczeń to ostatni moment na to, aby nieco zarobić na ich sprzedaży.

W dalszej kolejności wymienia się także nazwiska Antony’ego oraz Joshuy Zirkzee. Są to zawodnicy kupieni za grube miliony, ale suma wydatków w ogóle nie przekłada się na ich jakość sportową. Brazylijczyk i Holender najpewniej zostaną sprzedani lub wypożyczeni, jeśli na stół trafi odpowiednia oferta.