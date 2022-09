fot. PressFocus Na zdjęciu: Antony

Man Utd zgodnie z medialnymi doniesieniami pozyskał Antony’ego. Zawodnik związał się z klubem z Old Trafford umową do 2027 roku.

Man Utd potwierdził w oficjalnym komunikacie, że Antony został nowym zawodnikiem Czerwonych Diabłów

Suma transakcji z udziałem 22-latka wyniosła 95 milionów euro

Brazylijczyk wzmocnił angielską ekipę na prawym skrzydle

Antony w Man Utd

Man Utd od dłuższego czasu pracował nad wzmocnieniem swojej ofensywy. W kontekście gry w szeregach Czerwonych Diabłów wymienianych było kilku piłkarzy. Ostatecznie wybór sterników angielskiej ekipy padł na Antony’ego.

Brazylijski zawodnik parafował z Manchesterem United kontrakt do 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Suma transakcji to z kolei 95 milionów euro plus pięć milionów euro w formie bonusów.

Skrzydłowy żegna się jednocześnie z Ajaxem, w którym zaliczył dwa sezony. W ekipie z Eredivisie piłkarz wystąpił w 82 spotkaniach, zdobywając w nich 24 bramki.

Antony w trakcie kampanii 2022/2023 rozegrał trzy spotkania, spędzając na placu gry ponad 250 minut. Zdobył dwie bramki, a ponadto zaliczył dwie asysty.

W szeregach Man Utd piłkarz prawdopodobnie będzie rywalizował o miejsce w składzie z Facundo Pellistrim i Masonem Grenwoodem, jeśli ten drugi w ogóle wróci do gry.

Czytaj więcej: Leicester – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (01.09.2022)