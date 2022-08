Leicester – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (01.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Leicester – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź. Na zakończenie 5. kolejki Premier League szykuje nam się bardzo ciekawe widowisko na King Power Stadium, w którym Leicester City zmierzy się z Manchesterem United. Czy Czerwone Diabły podtrzymają zwycięską passę i odniosą trzecie zwycięstwo z rzędu? Początek w spotkania w czwartek, 1 września, o godzinie 21:00.

Leicester – Manchester United, typy i przewidywania

Pomimo faktu, iż Chelsea grała w dziesiątkę przez większą część meczu to Lisy i tak straciły dwa gole i przegrały meczu. Zespół z King Power Stadium nie dość, że nie wygrał żadnego z pierwszych czterech meczów sezonu to ponadto zaliczył trzy porażki z rzędu. Manchester United odniósł kolejne zwycięstwo po zaciętym boju 1:0 na wyjeździe z Southampton w sobotę. Zwycięstwo nad Świętymi było także ich pierwszym czystym kontem w wyjazdowym meczu Premier League od grudnia 2021 roku. United nie wygrało na King Power Stadium podczas ostatnich trzech wizyt i zaliczyło kilka ciężkich chwil podczas ostatnich dwóch wyjazdów, ale Leicester jest w tej chwili w tak złej sytuacji sportowej i organizacyjnej, że po prostu Manchester United musi wykorzystać okazję. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru United – TAK.

Leicester – Manchester United, sytuacja kadrowa

James Maddison przegapił mecz z Chelsea w sobotę, ale Brendan Rodgers ma nadzieję, że będzie dostępny w starciu z United, z kolei Wilfred Ndidi powinien wrócić do podstawowej jedenastki, po tym, jak w weekend zasiadł na ławce rezerwowych. Erik Ten Hag będzie musiał rotować swoją drużyną w ciągu najbliższych dwóch meczów Manchesteru United, gdy zmierzą się z Leicesterem i Arsenalem w ciągu trzech dni. Luke Shaw, Harry Maguire, Fred i Cristiano Ronaldo prawdopodobnie rozpoczną ten mecz od pierwszej minuty. W składzie United powinien też pojawić się Casemiro.

Leicester – Manchester United, ostatnie wyniki

Lisy sezon rozpoczęły od remisu 2:2 z Brentford, jednak obecnie mają na swoim koncie trzy porażki z rzędu w Premier League. Leicester City przegrało z 2:4 z Arsenalem, 1:2 z Southampton i 1:2 z Chelsea. Do wyeliminowania niżej notowanego Stockport z Pucharu Ligi Angielskiej potrzebowało rzutów karnych. 120 minut gry zakończyło się bezbramkowym remisem.

Manchester United sezon rozpoczął od dwóch porażek z rzędu. Na inaugurację sezonu Czerwone Diabły przegrały z Brighton, a w kolejnej kolejce nie dały rady Brentofrd. Przełamanie przyszło w następnym meczu z Liverpoolem, który zakończył się zwycięstwem podopiecznych Ten Haga 2:1. W miniony weekend Man Utd pokonał Southampton 1:0.

Leicester – Manchester United, historia

W poprzednim sezonie na King Power Stadium zwyciężyła ekipa Leicester City, która pokonała Manchester United 4:2 po bardzo emocjonującym meczu. W rundzie rewanżowej na Old Trafford obie ekipy podzieliły się punktami po remisie 1:1. Co ciekawe ostatnie pięć spotkań to trzy triumfy Lisów i dwa remisy. Czerwone Diabły ostatni raz zwyciężyły 26 lipca 2020 roku wygrywając wyjazdowy mecz 2:0.

Leicester – Manchester United, przewidywane składy

Leicester: Ward, Castagne, Amartney, Evans, Justin, Tielemans, Ndidi, Maddison, Perez, Vardy, Barnes

Manchester United: De Gea, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Fernandes, Casemiro, Fred, Sancho, Ronaldo, Rashford

Leicester – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie 5. kolejki Premier League pomiędzy Leicester City a Manchesterem United będzie można obejrzeć za pomocą platformy streamingowej Viaplay dostępnej w Internecie oraz aplikacji mobilnej. Dostęp do niej mają także posiadacze telewizji satelitarnej CANAL+ w ramach abonamentu. Początek meczu w środę o godzinie 21:00.

