fot. PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo niewykluczone, że latem zmieni barwy klubowe. Chętnych na Włocha nie brakuje. ASRomaLive twierdzi, że zawodnik znalazł się na celowniku dwóch klubów z Premier League.

Nicolo Zaniolo to jeden z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy z Serie A

Najnowsze doniesienia sugerują, że 22-latek może kontynuować karierę w lidze angielskiej

Zawodnik jest wyceniany na 33 miliony euro

Man Utd chce Zaniolo?

Nicolo Zaniolo trafił do AS Roma z Interu Mediolan w 2018 roku. W trakcie pobytu w ekipie z Rzymu zawodnik doznał dwóch poważnych kontuzji. Aktualnie zresztą też jest wyłączony z gry z powodu urazu mięśniowego.

Obecna umowa ośmiokrotnego reprezentanta Włoch obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Co prawa sternicy Giallorossich myślą już o przedłużeniu kontraktu z zawodnikiem. Ten jednak chce się wstrzymać z decyzją w tej sprawie.

ASRomaLive sugeruje natomiast, że Zaniolo znalazł się na celowniku takich klubów jak Liverpool, czy Man Utd. Szczególnie działacze Czerwonych Diabłów mają być poważnie zainteresowani transferem 22-latka.

Gdyby transakcja z udziałem Włocha do Manchesteru United stała się faktem, to Zaniolo mógłby być alternatywą dla Masona Greenwooda, którego przyszłość w klubie jest niepewna. Włoch mógłby też rywalizować o miejsce w ataku teamu z Old Trafford z takimi piłkarzami jak Cristiano Ronaldo, czy Edinson Cavani, gdyby oczywiście wymieniona dwójka nie zmieniła pracodawcy.

Zaniolo w tym sezonie wystąpił łącznie w 28 spotkaniach, notując w nich cztery trafienia i pięć asyst. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 33 miliony euro.

Czytaj więcej: Juventus zainteresowany Zaniolo