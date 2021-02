Juventus według doniesień włoskich mediów wyraża poważne zainteresowanie Nicolo Zaniolo. Pomocnik ma kontrakt ważny z AS Romą, obowiązujący do końca czerwca 2024 roku. 21-latek wraca do pełni sił po kontuzji zerwania więzadeł. Włoch ma wrócić do gry w kwietniu.

Juventus już od dłuższego czasu ma na swoim celowniku Nicolo Zaniolo. La Gazzetta dello Sport sugeruje natomiast, że jeszcze w tym roku sternicy Bianconerich mogą złożyć oficjalną ofertę w sprawie transferu z udziałem piłkarza.

Zaniolo to wychowanek Genoi, który w 2018 roku trafił do ekipy z Rzymu z Interu Mediolan. Zawodnik trafił do Romy w ramach rozliczenia za transakcję z udziałem Radji Nainggolana. Mimo młodego wieku ofensywny pomocnik ma już na swoim koncie siedem spotkań w reprezentacji Włoch, gdzie strzelił dwa gole.

Urodzony w Massie zawodnik miał jednak sporo pecha w trakcie swojego pobytu w stołecznej ekipie. Co prawda w koszulce Giallorossich zaliczył już łącznie 69 meczów, notując w nich 14 trafień i sześć asyst. Z drugiej jednak strony wypadł dwa razy z gry z powodu kontuzji zerwania więzadeł w kolanie. Przy pierwszym tego typu urazie Zaniolo stracił łącznie 14 meczów. Wpływ na to miało, że w czasie rekonwalescencji miała miejsce przerwa pandemiczna.

Tymczasem druga przerwa w grze jest bardziej dotkliwa dla zawodnika, ponieważ łącznie straci blisko 40 spotkań. Godne uwagi jest, że Zaniolo był już także zmuszony pauzować z powodu zakażenia na COVID-19. Włoch przegapił cztery spotkania.

Jak się jednak okazuje Juventus wciąż myśli poważnie o transferze z udziałem zdolnego pomocnika, którego wartość szacowana jest na 45 milionów euro. Jeśli nie stanie się nic nieprzewidywalnego, to Zaniolo może wrócić do gry na starcie z Atalantą zaplanowane na 21 kwietnia.