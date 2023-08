fot. Imago/Mladen Lackovic Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Manchester United pracuje nad transferem Benjamina Pavarda

Na Old Trafford miałby on zastąpić Harry’ego Maguire’a

Bayern Monachium otrzymał ofertę za Francuza

Czerwone Diabły ściągają defensora Bawarczyków

Benjamin Pavard od dawna nosi się z zamiarem opuszczenia Bayernu Monachium. Władze klubu liczyły, że ostatecznie podpisze on wieloletnią umowę i zostanie w drużynie na dłużej. Teraz wydaje się jednak, że transfer jest przesądzony. Do działania przystąpił Manchester United, a Francuz jest nastawiony na przeprowadzkę do Premier League.

Czerwone Diabły lada moment pożegnają się z Maguire’em, który dołączy do West Hamu. Pavard miałby na Old Trafford zastąpić właśnie reprezentanta Anglii. To oznacza, że mógłby występować na swojej preferowanej pozycji.

Bayern stracił nadzieję na zatrzymanie 27-latka. Wszystkie strony intensywnie pracują więc nad osiągnięciem porozumienia. Manchester United złożył ofertę w wysokości 30 milionów euro. Bawarczycy nie zarobią na swoim zawodniku zbyt dużo, bowiem są z nim związani zaledwie rocznym kontraktem.

🚨 Manchester United have made a €30m bid for Bayern Munich’s France international Benjamin Pavard. 🇫🇷



(Source: L’Equipe) pic.twitter.com/oFknL77BOR — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 10, 2023

