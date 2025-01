Man Utd pożegna niewypał transferowy. Miał być hit, a jest kit

Joshua Zirkzee przeżywa trudne chwile w Manchesterze United. Po sześciu miesiącach na Old Trafford holenderski napastnik rozważa powrót do Włoch, gdzie mógłby ponownie pracować z Thiago Mottą.

Czy transfer Zirkzee do Juventusu jest realny?

Joshua Zirkzee, który latem został jednym z głośniejszych transferów Manchesteru United, zmaga się z trudnościami w adaptacji na Old Trafford. Ostatnia porażka z Newcastle była szczególnie bolesna – Holender został zmieniony już w 30. minucie, co wywołało ogromne niezadowolenie u zawodnika oraz frustrację wśród kibiców.

Trener Ruben Amorim wyjaśnił swoją decyzję w wywiadzie po meczu: – Musiałem myśleć o drużynie. W tamtym momencie uznałem, że potrzebujemy innego podejścia, dlatego postanowiłem wprowadzić dodatkowego pomocnika. To była trudna decyzja, ale konieczna – powiedział szkoleniowiec. Mimo wyjaśnień, sytuacja Zirkzee w Manchesterze nie wydaje się stabilna.

Jak podaje “Corriere dello Sport”, Zirkzee jest zainteresowany powrotem do Włoch, gdzie wcześniej odnosił sukcesy pod okiem Thiago Motty. Obecny trener Juventusu ceni Holendra za jego uniwersalność. Zirkzee może grać zarówno jako klasyczny napastnik, a także być wsparciem dla Vlahovicia. Niestety, sytuacja finansowa Juventusu oraz priorytet wzmocnień defensywy sprawiają, że Bianconeri mogliby zaproponować jedynie wypożyczenie z opcją wykupu.

Dla Manchesteru United decyzja o ewentualnym rozstaniu z Zirkzee po zaledwie pół roku może być trudna. Jednak klub boryka się z ograniczeniami finansowymi, co utrudnia operowanie na rynku transferowym. Aby pozyskać nowych zawodników, Czerwone Diabły muszą najpierw sprzedać niektórych graczy, a Zirkzee może znaleźć się na tej liście.

Choć letni transfer Holendra do United był wielkim wydarzeniem, jego losy w Premier League nie potoczyły się tak, jak oczekiwano. Powrót do Włoch, zwłaszcza pod skrzydła Motty, może okazać się kluczowy dla dalszej kariery Zirkzee, który wciąż ma potencjał, by być jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia.

