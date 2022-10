Źródło: The United Stand

Na zdjęciu: Jude Bellingham

Man Utd jest w trakcie opracowywania strategii związanej ze wzmocnieniami. Nowe wieści na temat planów transferowych klubu z Old Trafford przekazał The United Stand.

Man Utd jest w trakcie opracowywania planów transferowych

The United Stand informuje, że Jude Bellingham jest na radarze Czerwonych Diabłów

Rynkowa wartość 19-latka to 90 milionów euro

Man Udt zainteresowany Bellinghamem

Man Utd latem tego roku pozyskał między innymi Casemiro, czy Antony’ego. Mimo wszystko gra Czerwonych Diabłów nie odmieniła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W związku z tym władze klubu rozglądają się z kolejnymi zawodnikami, mogącymi wzmocnić zespół.

The United Stand przekonuje, że na celowniku Manchesteru United znalazł się Jude Bellingham. Jeśli transakcja z udziałem 19-latka stałaby się faktem, to byłoby to kolejne wzmocnienie angielskiej ekipy kosztem Borussii Dortmund. Szeregi Man Utd w 2021 roku wzmocnił Jadon Sancho.

Bellingham trafił do teamu z Signal Iduna Park za 25 milionów euro z Birmingham. W tej kampanii zawodnik wystąpił łącznie w 11 meczach, notując w nich trzy gole i asystę. Aktualny kontrakt piłkarza z BVB obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Bellingham ma mimo młodego wieku już 17 występów w reprezentacji Anglii. W drużynie narodowej piłkarz zadebiutował w listopadzie 2020 roku w wygranym 3:0 spotkaniu z Irlandią. Młody zawodnik spędził w tym meczu 17 minut na placu gry.

