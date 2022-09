PressFocus Na zdjęciu: Naby Keita

Fabrizio Romano informuje, że Naby Keita znajduje się na celowniku Borussii Dortmund. Zespół z Bundesligi chętnie pozyskałby gracza The Reds, jeśli ten nie przedłuży wygasającego w czerwcu przyszłego roku kontraktu.

Naby Keita na celowniku Borussii Dortmund

Pomocnik latem przyszłego roku może zostać wolnym zawodnikiem

Jego przyszłość w Liverpoolu pozostaje jednak otwarta

Keita może znów zagrać w Bundeslidze

Włoski dziennikarz potwierdza, że Borussia Dortmund jest jednym z wielu europejskich klubów, które monitorują sytuację Keity w Liverpoolu. BVB jest zainteresowana sprowadzeniem pomocnika na Signul Iduna Park, ale tylko na zasadzie wolnego transferu.

Reprezentant Gwinei był ostatnio przedmiotem wielu spekulacji, ponieważ jego kontrakt z Liverpoolem wygasa już w czerwcu 2023 roku, a ponadto nie wiadomo czy obie strony będą otwarte na przedłużenie umowy.

Naby Keita może być idealnym celem Borussii, jeśli klub opuści Jude Bellingham. Anglik prawdopodobnie będzie najgorętszym tematem przyszłego okienka transferowego, a swoje zainteresowanie nim wyrażają praktycznie wszystkie najlepsze europejskie kluby, dlatego BVB być może będzie zmuszona poszukać kogoś w jego miejsce.

– Borussia Dortmund jest jednym z 3-4 klubów w Europie zainteresowanych Nabym Keitą na wypadek, gdyby został wolnym zawodnikiem. Jego sytuacja w Liverpoolu jest jednak nadal otwarta, Naby chce gwarancji nowej umowy, więc decyzja zostanie podjęta w ciągu najbliższych miesięcy – wyjaśnił Fabrizio Romano.

Keita wcześniej błyszczał w Bundeslidze w zespole RB Lipsk, więc powrót do Niemiec może być dla niego idealnym rozwiązaniem, aby nawiązać do najlepszych lat swojej kariery po nieco rozczarowującej przygodzie w Premier League. Kontuzje również mu nie pomogły podczas jego pobytu w Liverpoolu, ale także nie wykorzystał on w pełni swoich szans, które otrzymał.

