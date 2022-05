fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United latem tego roku może rozstać się nawet z dziewięcioma zawodnikami. Nowy menedżer Czerwonych Diabłów, którym od 1 lipca zostanie Erik ten Hag, planuje poważne zmiany w klubie.

Man Utd w trakcie letniego okna transferowego dojdzie do wielu zmian

Daily Mail prorokuje, że w klubie z Old Trafford może mieć miejsce rewolucja kadrowa

Dziewięciu zawodników może rozstać się z Czerwonymi Diabłami

Man Utd latem może pożegnać dziewięciu zawodników

Manchester United ma w kolejnej kampanii odzyskać dawny blask. Decydenci klubu z Old Trafford chcą, aby drużyna odzyskała mistrzostwo Anglii, a ponadto ma także zawojować rozgrywki Ligi Mistrzów.

Daily Mail przekazał informacje związane z tym, jak może wyglądać kadra Man Utd w kolejnym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że z klubem pożegnają się: Paul Pogba, Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka, Edinson Cavani, Nemanja Matić, Juan Mata, Lee Grant, Jesse Lingard i Phil Jones.

Za zmiana kadrowymi ma stać trener Erik ten Hag, który związał się z klubem z Old Trafford umową do 2025 roku. Jednocześnie jest szansa na to, że współpraca między obiema stronami potrwa dłużej. W kontrakcie Holendra jest zapisana opcja przedłużenia porozumienia.

Aktualnie za wyniki Man Utd odpowiedzialny jest Ralf Rangnick. 63-latek objął stery nad angielską ekipą w grudniu minionego roku, zastępując Ole Gunnara Solskjaera. Pod wodzą Niemca drużyna z Old Trafford plasuje się obecnie na szóstym miejscu w tabeli Premier League z 58 punktami.

Man Utd w najbliższy weekend zmierzy się na wyjeździe z Crystal Palace. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o 17:00.

