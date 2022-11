Źródło: The Guardian

Źródło: The Guardian

fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Manchester United nie jest zadowolony z postawy Harry’ego Maguire’a. Klub będzie latem dążył do sprzedaży środkowego obrońcy – donosi “The Guardian”.

Harry Maguire nie może liczyć na miejsce w pierwszej jedenastce

Erik ten Hag jest skłonny sprzedać reprezentanta Anglii w letnim okienku

Zarobione fundusze zostałyby przeznaczone na wzmocnienia

Maguire nie ma przyszłości na Old Trafford

Harry Maguire od dawna jest najbardziej krytykowanym zawodnikiem w szeregach Manchesteru United. Kibice widzą w nim symbol niepowodzeń, dlatego bardzo ucieszyli się na myśl o odstawieniu go od wyjściowego składu. Po zatrudnieniu Erika ten Haga i zakupie Lisandro Martineza to właśnie Argentyńczyk jest partnerem Raphaela Varane’a na środku defensywy. Obaj dysponują bardzo dobrym wyprowadzeniem piłki, co dla menedżera jest wręcz kluczowe.

Reprezentant Anglii wciąż jest kapitanem “Czerwonych Diabłów” ale jego rola w zespole jest coraz słabsza. W obecnym sezonie wystąpił w zaledwie dziewięciu meczach, w tym czterech w Lidze Europy i jednym w Carabao Cup. Nie może on znaleźć uznania w oczach ten Haga, który najchętniej zakończyłby z nim współpracę. “The Guardian” informuje, że Maguire trafi latem na listę sprzedażową.

Manchester United zakupił go w 2019 roku za kwotę ponad 80 milionów euro i ma nadzieję, że uda się odzyskać choć część z niej. Maguire na pewno nie wypełni na Old Trafford kontraktu ważnego do połowy 2025 roku.

Pieniądze zarobione na sprzedaży Anglika miałyby zostać przeznaczone na kolejne wzmocnienia. Trudno w tym momencie przewidywać, który klub skusi się na krytykowanego defensora.

Maguire nie jest jedynym zawodnikiem, który w niedalekiej przyszłości powinien opuścić Manchester United. W tej chwili ważą się także losy Freda, bowiem jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu.

Zobacz również: Uznany trener wróci do Premier League?