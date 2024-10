Man United pozwoli mu odejść. Juventus może wypożyczyć napastnika

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Zirkzee dostanie zielone światło? Wypożyczenie pod warunkiem transferu Sesko

Manchester United latem bieżącego roku wygrał walkę o transfer o bramkostrzelnego napastnika. Czerwone Diabły wzmocnił Joshua Zirkzee, za którego Bologna otrzymała ok. 42,5 milionów euro. Okazuje się, że przygoda Holendra z Premier League może zakończyć się szybciej, niż ktokolwiek mógłby tego oczekiwać. Latem przyszłego roku piłkarz będzie mógł wrócić do Serie A.

Najnowsze informacje przekazane przez portal TuttoJuve sugerują, że Joshua Zirkzee może trafić do Juventusu na wypożyczenie. Stanie się tak jeśli latem 2025 roku na Old Trafford przeniesie się Benjamin Sesko z RB Lipsk. Transfer słoweńskiego napastnika ma otworzyć Zirkzee drzwi do powrotu na Półwysep Apeniński. To właśnie w Serie A utalentowany snajper zabłysnął na szerszą skalę.

Jak dotąd występy Zirkzee w Manchesterze United nie przekonały zarówno fanów, jak i ekspertów. Były gracz Bologni rozegrał 11 spotkań, w których zdobył tylko jedną bramkę. O miejsce w wyjściowym składzie rywalizuje z Rasmusem Hojlundem, z którym dzieli się minutami na boisku.

Zirkzee w Serie A dał się poznać z bardzo dobrej strony. Szczególnie udany był w jego wykonaniu ostatni sezon, gdzie Bologna zajęła 4. miejsce w tabeli. Napastnik w całych rozgrywkach zdobył 11 goli w 34 występach. W ekipie ze stadio Renato Dall’Ara spędził 2 lata.