Man United przygotowuje ofertę za stopera. 50 milionów funtów na stole

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Inacio

Goncalo Inacio przejdzie do Manchesteru United?

Przyszłość Erika ten Haga na Old Trafford wciąż nie jest pewna, ale włodarze Manchesteru United mimo to pracują nad transferami. Czerwone Diabły tego lata pozbyły się Raphaela Varane’a, dlatego szukają na rynku nowego stopera. Poważnym kandydatem do wzmocnienia angielskiego klubu jest Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona. Co więcej, Manchester United przygotowuje już ofertę za 22-letniego obrońcę – podaje portugalski dziennik “A Bola”.

Przypomnijmy, że klauzula odstępnego Goncalo Inacio w kontrakcie z Lwami wynosi dokładnie 51 milionów funtów. Władze Czerwonych Diabłów są gotowe tyle zapłacić za cenionego defensora, lecz chcą spłacić ten transfer w ratach, a nie jednym przelewem. Sporting Lizbona musiałby więc wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. Strony w najbliższych dniach najprawdopodobniej rozpoczną zatem rozmowy w sprawie ewentualnego odroczenia płatności.

Środkowy obrońca w 49 spotkaniach zakończonego sezonu strzelił 4 gole i zaliczył 1 asystę. Wychowanek Lwów jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 40 milionów euro. Estadio Jose Alvalade w nadchodzącym letnim okienku transferowym opuścić może jeszcze jeden rozchwytywany stoper – Ousmane Diomande – którego przymierza się do Chelsea.