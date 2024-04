PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Manchester United może pobić klubowy rekord transferowy w letnim oknie

Czerwone Diabły chcą, aby do klubu dołączył Rafael Leao

Portugalczyk miałby kosztować ok. 140 milionów euro

Manchester United chce zaszaleć na rynku, wielka gwiazda za zawrotną sumę

Manchester United przygotowuje się do zbliżającego się okna transferowego. Letnie wzmocnienia po raz pierwszy będą przeprowadzane pod czujnym okiem nowych władz w klubie, czyli grupy INEOS, która przejęła kontrolę nad pionem sportowym. Sir Jim Ratcliffe według medialnych zapowiedzi ma nie szczędzić wydatków. W związku, z czym na Old Trafford ma trafić kilka dużych nazwisk.

Jak informuje portal Fichajes.net na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się portugalski skrzydłowy Rafael Leao. Zawodnik AC Milanu miałby być rozwiązaniem problemów w ofensywie zespołu prowadzonego przez Erika ten Haga. Choć na pozycji lewego skrzydłowego aktualnie występuje Marcus Rashford, to hiszpański portal sugeruje, że transfer 24-latka spowoduje ponowne przesunięcie Anglika do środka, a reprezentant Portugalii zajmie jego miejsce na lewej flance.

Kwota transferu w przypadku sprowadzenia Leao na Old Trafford może sięgnąć zawrotnej sumy ok. 140 milionów euro. Mówi się, że to właśnie kwestia finansowa zdecydowała o tym, że z wyścigu o podpis piłkarza zrezygnował Arsenal. Kanonierzy nie chcą wydać tak ogromnej kwoty na jednego zawodnika.

Rafael Leao w tym sezonie wystąpił w 38 meczach, w których strzelił 12 goli i zaliczył tyle samo asyst.