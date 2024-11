Man United w styczniu może sprzedać swoich zawodników. Jest lista piłkarzy

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United pozbędzie się swoich piłkarzy?

Ruben Amorim został mianowany na stanowisko trenera Manchesteru United z kontraktem obowiązującym do czerwca 2027 roku. Pracę na Old Trafford rozpocznie w przyszłym tygodniu. Portugalczyk najprawdopodobniej będzie musiał poczekać do przyszłego lata, zanim będzie mógł w pełni wprowadzić swoje autorskie zmiany w kadrze Czerwonych Diabłów.

Erik Ten Hag został zwolniony, mając jeszcze ponad 18 miesięcy do końca kontraktu. W letnim okienku transferowym pozwolono mu sprowadzić zawodników z Ajaxu Amsterdam i holenderskiej ligi.

Chodzi oczywiście o takich zawodników jak Andre Onana, Matthijs De Ligt, Lisandro Martinez, Antony i Noussair Mazraoui, którzy zostali sprowadzeni do Manchesteru United przez Ten Haga. Holender był wcześniej ich szkoleniowcem w Ajaxie. Do klubu za kadencji 54-letniego trenera trafili również holenderscy reprezentanci Joshua Zirkzee i Tyrell Malacia.

Niektórzy z wymienionych zawodników będą chcieli odejść już w styczniu. Prawdopodobnie będzie to mile widziane przez zarząd Manchesteru United. Czerwone Diabły mają chcieć sprzedać kilku swoich piłkarzy, zanim Amorim zacznie w pełni działać jeżeli chodzi o budowanie składu.

