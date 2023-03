Przyszłość Joao Felixa stoi pod znakiem zapytania. Portugalczyk jest wypożyczony z Atletico Madryt do Chelsea i The Blues są zdecydowani na wykupienie 23-latka. Plany londyńczyków postara się jednak pokrzyżować Manchester United.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix jest zadowolony ze swojego pobytu w Chelsea

The Blues spróbują wynegocjować z Atletico kwotę wykupu za 23-latka

Latem do gry o podpis napastnika ma wrócić Man United

Czerwone Diabły pokrzyżują plany The Blues?

Manchester United cały czas jest zainteresowany Joao Felixem i podczas najbliższego letniego okienka transferowego może wrócić na rynek po Portugalczyka – poinformował hiszpański dziennik “AS”. Czerwone Diabły już od kilku miesięcy interesują się 23-letnim zawodnikiem.

Napastnik zimą ostatecznie zdecydował się na przeprowadzkę do Chelsea, która wypożyczyła go na pół roku z Atletico Madryt. The Blues są zadowoleni z postawy piłkarza i planują zakontraktowanie go na stałe. Co ważne, sam gracz także bardzo dobrze czuje się w Londynie.

Wydaje się, że Rojiblancos nie będą robili problemów z odejściem 29-krotnego reprezentanta Portugalii, który nie najlepiej dogadywał się z Diego Simeone.

Wiele więc wskazuje na to, iż Joao Felix pozostanie w Premier League. Pytanie tylko, w którym klubie będzie grał? Opcje są dwie – Chelsea lub Manchester United.