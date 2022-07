Pressfocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Manchester United i Barcelona zakończyli negocjacje, którym tematem był Frenkie de Jong. Transfer był dogadany, ale Holender może trafić gdzie indziej.

Frenkie de Jong w sezonie 2022/2023 może grać w Premier League

Nie musi być to jednak Manchester United

Do gry o Holendra ma wejść inny gigant Premier League

Czy de Jong da się przekonać?

Frenkie de Jong i Barcelona przygotowują się do sezonu 2022/2023 w USA. Holender myślami jest z zespołem, lecz klub ma na uwadze jego potencjalny transfer. Klub z Camp Nou i Manchester United osiągnęli bowiem porozumienie odnośnie kwoty odstępnego za pomocnika. Piłkarz nie jest jednak chętny do wzmocnienia Czerwonych Diabłów. Nie należy przekreślać transferu de Jonga do Premier League z racji na zainteresowanie Chelsea.

Manchester United w najbliższym sezonie poprowadzi Erik ten Hag, który próbuje przywrócić temu klubowi dawny blask. Holender chce to uczynić z pomocą znanych sobie zawodników, więc Czerwone Diabły długo walczyły o pozyskanie de Jonga. Negocjacje z Barceloną nie były łatwe, ale zakończyły się pomyślnie dla obu stron. Na konto wicemistrza Hiszpanii ma trafić 75 milionów euro podstawy plus 10 w bonusach. Problemem jest zawodnik, który nie chce przenieść się na Old Trafford. Między innymi z powodu braku Ligi Mistrzów.

Występy w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie Holendrowi jest w stanie zagwarantować Chelsea, czyli nowy i poważny gracz do kupna tego piłkarza. The Blues są zainteresowani sprowadzeniem de Jonga. Ponadto niedługo mogą przejść do konkretów i wysłać do Barcelony oficjalną propozycję kupna 25-letniego pomocnika.

