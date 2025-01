Man City chce więcej. Guardiola szuka wzmocnień w Serie A

Manchester City wydał najwięcej spośród wszystkich klubów w zimowym oknie transferowym. Jak podaje The Times zespół Pepa Guardioli planuje kolejne wzmocnienia prosto z Serie A.

Źródło: The Times / Football Italia

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola na zakupach, Man City wydaje grube miliony

Manchester City w styczniu potwierdził już trzy transfery, na które wydał ponad 150 milionów euro. Nowymi zawodnikami Obywateli zostali Omar Marmoush, Vitor Reis i Abdukodir Khusanov. Choć okno transferowe zamyka się za tydzień w piątek (31 stycznia), to zespół Pepa Guardioli wciąż myśli o wzmocnieniach. W tym celu przeczesują rynek na Półwyspie Apenińskim, a konkretnie w Serie A.

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich dniach Manchester City poważnie interesował się sprowadzeniem lewego obrońcy. Na celowniku The Citiziens znalazł się Andrea Cambiaso. W ciągu najbliższych dni Juventus ma otrzymać oficjalną ofertę za reprezentanta Włoch.

Ponadto do drużyny nadal nie dołączył żaden środkowy pomocnik, który mógłby załatać dziurę po kontuzji Rodriego. Jak informuje The Times, do środka pola przymierzane są dwa nazwiska, a konkretnie Douglas Luiz i Ederson. Pierwszy z nich zna realia gry w Premier League, bowiem w przeszłości występował w koszulce Aston Villi. Z kolei Brazylijczyk już od dawna łączony jest z wielkim transferem, lecz Atalanta wyklucza możliwość sprzedaży pomocnika w trakcie zimowego okna transferowego.

Manchester City pod koniec roku miał duże problemy z ustabilizowaniem formy. Obywatele ze względu na fatalną passę spotkań bez zwycięstwa spadli na 5. miejsce w Premier League, a strata do Liverpoolu urosła do 12 punktów. Zespół Pepa Guardioli nie może być pewny gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Aktualnie plasują się na miejscach, które nie gwarantują dalszej gry w turnieju.