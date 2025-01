Man City pyta o nowego pomocnika. Transfer pomoże Barcelonie

PA Images / Alamy, SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Hansi Flick

Nico Gonzalez celem Man City, Barcelona zaciera ręce

Manchester City w ostatnich dniach okna transferowego chce przeprowadzić jeszcze jedną transakcję. W zespole Pepa Guardioli wciąż brakuje środkowego pomocnika, który wejdzie w buty Rodriego. Przypomnijmy, że Hiszpan doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry do końca sezonu. Najnowsze informacje sugerują, że celem Obywateli został piłkarz grający w FC Porto.

Jak przekazał Fabrizio Romano do Porto wpłynęło oficjalne zapytanie ws. transferu Nico Gonzaleza. Manchester City chciałby sprowadzić pomocnika, lecz Smoki naciskają na zatrzymanie piłkarza. Warto zauważyć, że w umowie Hiszpana jest zapisana klauzula odstępnego w wysokości 60 milionów euro. W tym przypadku jeśli The Citiziens zapłacą powyższą kwotę, ostateczna decyzja będzie należeć do 23-latka.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jeśli transfer Nico Gonzaleza do Manchesteru City dojdzie do skutku, to na sprzedaży pomocnika zarobi nie tylko FC Porto. Były reprezentant Hiszpanii do lat 21 w przeszłości był zawodnikiem Barcelony. Gdy Duma Katalonii sprzedawała go latem 2023 roku do Porto, zapewniła sobie 40% od następnego transferu. Biorąc pod uwagę ewentualną kwotę transakcji, Blaugrana może otrzymać spory zastrzyk gotówki.

Nico w Porto może liczyć na regularną grę w podstawowym składzie. Od momentu dołączenia do zespołu zgromadził 68 spotkań, w których zdobył 9 goli i tyle samo asyst. Kontrakt w Portugalii obowiązuje go do czerwca 2028 roku.