Man United chce wychowanka Man City! Robi szał w Premier League

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Liam Delap głównym celem Man United na letnie okno transferowe

Manchester United przeprowadził zimą tylko dwa transfery, z czego jeden z myślą o przyszłości. Ayden Heaven zasilił klubową akademię, zaś Patrick Dorgu ma rozwiązać problem powstały z pozycją lewego obrońcy. Większe zmiany na Old Trafford mają nadejść dopiero latem. Właśnie wtedy Czerwone Diabły chcą przeprowadzić prawdziwą rewolucję kadrową.

O dużych zmianach w zespole Rubena Amorima pisze się od dłuższego czasu. Portugalczyk nie będzie oszczędzał nikogo i pozbędzie się każdego, kto nie spełnia jego oczekiwań. Tak jak miało to miejsce z Marcusem Rashfordem, który odszedł do Aston Villi.

Nowe informacje ws. potencjalnych transferów do manchesteru United przekazał portal Daily Express. Ich zdaniem jednym z głównych celów na letnie okno transferowe ma być wychowanek Manchesteru City – Liam Delap. Reprezentant Anglii do lat 21 obecnie związany jest z Ipswich Town, gdzie spisuje się powyżej oczekiwań. 21-latek ma na swoim koncie już 9 bramek w 23 meczach w Premier League.

Transfer młodego napastnika nie będzie jednak najłatwiejszym zadaniem. Już od kilku miesięcy Delap przewija się w kontekście przeprowadzki m.in. do Chelsea czy Tottenhamu. Ponadto, gdy przechodził z Manchesteru City do Ipswich, to Obywatele zapewnili sobie prawo odkupu piłkarza za 30 milionów funtów. Zapowiada się zatem, że latem giganci Premier League stoczą zacięty bój o podpis pod kontraktem Liama Delapa.