fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Man City

Man City po pozyskaniu Erlinga Haalanda, Kalvina Phillipsa, czy Juliana Alvareza nie zamierza przestawać się wzmacniać, ale jak się okazuje nie za wszelką cenę. Ostatnio pojawiły się glosy, że szeregi aktualnych mistrzów Anglii może zasilić Marc Cucurella.

Man City pilnie może potrzebować nowego lewego obrońcę

Na liście życzeń The Citizens znajduje się Marc Cucurella

ESPN twierdzi, że mistrzowie Anglii nie chcą jednak pozyskać 23-latka za wszelką cenę

Cucurella jednak nie dla Man City?

Man City w trakcie kampanii 2022/2023 chce przede wszystkim spróbować zaszaleć w Lidze Mistrzów. Władze ekipy z Etihad Stadium w związku z tym pracują nad tym, aby kadra na kilka frontów była szeroka.

Jednym z celów Man City wydaje się Marc Cucurella z Brighton & Howe Albion. Jednocześnie mistrz Premier League nie zamierza wydawać za zawodnika więcej niż 36 milionów euro (30 milionów funtów). Jest to o tyle ciekawe, że sternicy Mew oczekują za 23-latka sumy od 23 miliony euro więcej.

Gdyby jednak transakcja z udziałem Hiszpana doszła do skutku, to zawodnik miał wzmocnić The Citizens na lewej obronie. Na dzisiaj na tej pozycji mogą grać w Man City: Oleksandr Zinchenko oraz Benjamin Mendy. Niemniej Ukrainiec może niebawem zmienić pracodawcę.

Cucurella trafił do Brighton latem 2021 roku z Getafe. Suma transakcji wyniosła wówczas 18 milionów euro. W trakcie ostatniej kampanii zawodnik rozegrał 39 meczów, notując w nich jedno trafienie i dwie asysty.

