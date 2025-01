Man City wygrał wyścig po wschodzącą gwiazdę Palmeiras. Zapłaci 40 mln euro

Manchester City jest na ostatniej prostej, by sfinalizować transfer 18-letniego Vitora Reisa, środkowego obrońcy Palmeiras. Klub Pepa Guardioli wyprzedził konkurencję, składając ofertę wartą 40 milionów euro, donosi "CaughtOffside".

Sipa US / News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Vitor Reis

Vitor Reis bliski transferu do Manchesteru City

Manchester City, aktualni mistrzowie Anglii, przygotowują się do finalizacji transferu kolejnego utalentowanego młodzieżowca z Brazylii. Vitor Reis, 18-letni środkowy obrońca Palmeiras, wzbudził zainteresowanie wielu czołowych klubów Europy, w tym Arsenalu, Chelsea, Realu Madryt i Interu. Mimo to to Pep Guardiola i jego zespół wydają się być o krok przed rywalami.

Oglądaj skróty Premier League

Według informacji przekazanych przez “CaughtOffside”, Palmeiras jest gotowe zaakceptować ofertę City, a sam zawodnik osiągnął już werbalne porozumienie w sprawie warunków kontraktu. Transfer jest wyceniany na 40 milionów euro.

Manchester City nie poprzestaje na Vitorze Reisie. Klub uważnie obserwuje rozwój kolejnego 18-letniego gracza Palmeiras, napastnika Luighiego. Choć na razie nie podjęto decyzji o formalnej ofercie, angielscy giganci rozważają możliwość sprowadzenia napastnika w jednym z kolejnych okien transferowych.

Luighi, podobnie jak Reis, jest wychowankiem akademii Palmeiras, która w ostatnich latach regularnie dostarcza młodych talentów na europejskie boiska. Skauci City bacznie przyglądają się jego postępom, oceniając potencjalny moment na złożenie propozycji.

Transfer Vitora Reisa to kolejny przykład, jak młodzi gracze Palmeiras trafiają do europejskich klubów. Wcześniej podobną drogę obrali Endrick (Real Madryt), Luis Guilherme (West Ham) oraz Estevao (Chelsea). Palmeiras potwierdza swoją pozycję jako jedno z najlepszych miejsc w Ameryce Południowej do rozwijania młodych piłkarzy.