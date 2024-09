Man City i Real Madryt faworytami do pozyskania gwiazdy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Pep Guardiola

Jamal Musiala opuści Bayern? Man City i Real Madryt czekają

Jamal Musiala od wielu miesięcy budzi poważne wątpliwości, ponieważ nadal nie dogadał się z Bayernem Monachium w sprawie nowego kontraktu. Aktualna umowa Niemca obowiązuje do 2026 roku, a więc pozornie wydaje się, że jest jeszcze dużo czasu. Natomiast jeśli sytuacja nie rozwiąże się do przyszłego lata, to Bawarczycy będą w naprawdę trudnym położeniu. Wówczas przy braku porozumienia klub będzie musiał zdecydować, czy sprzedać piłkarza, czy zaryzykować i w najgorszym scenariuszu wypuścić go za darmo.

Jak informuje portal TEAMtalk, na rozwój sytuacji czeka co najmniej kilka klubów. Jednak największymi faworytami do przechwycenia Jamala Musiali są Manchester City oraz Real Madryt. Ci dwaj giganci bez wątpienia mogą sobie pozwolić na wydanie kwoty powyżej 100 milionów euro i mają szereg argumentów, aby skusić gwiazdora do przenosin. Przede wszystkim corocznie liczą się w walce o tytuł w Lidze Mistrzów.

Teoretycznie atrakcyjniejszym kierunkiem dla Musiali mógłby być Manchester City. Niemiec wychowywał się w akademii Chelsea i nawet występował w angielskich młodzieżówkach. Dzięki temu mógłby zdecydowanie szybciej zaadaptować się do nowego otoczenia. Natomiast problemem Obywateli są wiszące zarzuty związane z m.in. nieprawidłowościami finansowymi.

Jeśli Man City rzeczywiście zostanie ukarany, to Real Madryt zyska wielką przewagę w wyścigu o gwiazdę Bayernu. Natomiast pamiętajmy, że według mediów w grze o podpis Musiali są także: Liverpool, Chelsea, Arsenal oraz Barcelona.

