IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Pep Guardiola i Mikel Arteta

Michael Kayode na radarze Man City i Arsenalu

Michael Kayode to 19-letni prawy obrońca Fiorentiny, który w sezonie 2023/2024 zadebiutował na poziomie Serie A. Do tej pory piłkarz rozegrał we wszystkich rozgrywkach 26 meczów, notując w nich bramkę i trzy asysty.

Jak informuje Fichajes.net, mocno o transfer piłkarza zabiegał Arsenal. Jednak w zimowym oknie agent Kayode zablokował potencjalny ruch, mówiąc, że aktualnie Włoch skoncentruje się na rozwoju w Fiorentinie.

Niewykluczone, że rozmowy w sprawie transferu wrócą latem. Serwis Fiorentina.it poinformował o zainteresowaniu piłkarzem ze strony angielskich gigantów. Na pozyskanie prawego obrońcy wciąż nalega Mikel Arteta, ale oprócz tego do gry dołączył Pep Guardiola. Manchester City również jest gotowy wydać około 15 milionów euro na włoskiego zawodnika.

