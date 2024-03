IMAGO / SOPA Images Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal FC zamierza latem kupić klasowego napastnika. Gabriel Jesus nie jest w stanie zagwarantować odpowiednich liczb

W ostatnich tygodniach Kanonierzy intensywnie pracowali nad sprowadzeniem Viktora Gyokeresa

Szwedem interesują się, między innymi, Chelsea FC oraz Paris Saint-Germain

Gwiazda Sportingu trafi do Anglii? Arsenal coraz mocniej zainteresowany

To, że Portugalia to idealny kraj do rozwijania wielkich talentów, to rzecz oczywista. Viktor Gyokeres latem kosztował lizboński Sporting zaledwie 21 milionów euro. To i tak była spora kwota, biorąc pod uwagę, że przenosił się z Coventry City. Zakup reprezentanta Szwecji szybko się jednak spłaci. Ten strzela bowiem bramki, jak na zawołanie. Dzięki temu wzbudził zainteresowanie od europejskich gigantów.

Nie ulega wątpliwości, że najbliższego lata do Londynu trafią kolejne wielkie nazwiska snajperów. Zarówno Arsenal FC, jak i Chelsea FC poszukują bowiem wzmocnień na tę pozycję. Oba kluby uważnie śledzą też sytuację Gyokeresa.

Football365 podaje jednak za Fabrizio Romano, że w ostatnim czasie na prowadzenie w wyścigu wysunęli się Kanonierzy. Od kilku tygodni “wzmocnili swoje zainteresowanie”, co należy rozumieć jako rozpoczęcie negocjacji z otoczeniem gracza. Na ten moment to właśnie klub z Emirates Stadium ma największe szanse na zakup 25-latka, którym interesuje się również Paris Saint-Germain.

W kontrakcie napastnika znajduje się klauzula odstępnego w wysokości stu milionów euro. Trudno zakładać, by ktokolwiek wyłożył na Szweda aż tak znaczną kwotę. Pewne jest jednak to, że latem do kasy Sportingu wpłynie znacznie więcej, niż wypłynęło z niej przed rokiem na konto Coventry City.

Gyokeres rozegrał w tym sezonie już 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 31 bramek i jedenaście asyst.

