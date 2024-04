PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola marzy o sprowadzeniu Jamala Musiali

Manchester City zakończył swoją przygodę z Ligą Mistrzów jako obrońca tytułu na etapie ćwierćfinału. The Citiziens po rzutach karnych zostali wyeliminowani przez Real Madryt. Przedwczesne zakończenie udziału w rozgrywkach, które są oczkiem w głowie klubu, spowodowało, że angielski zespół rozpoczął planu budowy kadry na przyszły sezon.

Dziennik The Guardian poinformował, że na Etihad Stadium latem trafić ma nowy ofensywny pomocnik. Brytyjczycy sugerują, że głównym celem transferowym Manchesteru City został Jamal Musiala. Pep Guardiola chce sprowadzić Niemca, aby mieć więcej możliwości w ofensywie. Hiszpan ma być zdania, że luka po odejściu Mahreza i Gundogana wciąż nie została zapełniona.

21-latek według brytyjskiego dziennika może być skłonny do przeprowadzki. The Guardian przekonuje, że reprezentant Niemiec będzie chciał poszukać nowego wyzwania. Co więcej, Musiala ma mieć duże wątpliwości co do realizacji swoich ambicji w zespole Die Roten.

Ebe i Paqueta pod obserwacją

Zawodnik Bayernu Monachium to nie jedyny piłkarz, który znajduje się w kręgu zainteresowań Obywateli. Pod obserwacją są również Eberechi Eze z Crystal Palace oraz Lucas Paqueta z West Hamu. W przypadku gracza Orłów o przeprowadzce do Manchesteru mówiono już rok temu, lecz w transakcji przeszkodziły ostatecznie kontuzje zawodnika. Z kolei brazylijski pomocnik, zanim zmieni klub, musi poczekać na decyzję angielskiej federacji ws. naruszeń związanych z zakładami bukmacherskimi.