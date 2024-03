IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Klopp i ten Hag

Zarówno Manchester United, jak i Liverpool FC zamierzają latem poszukać wszechstronnego, acz skutecznego napastnika

Na celowniku wielkich angielskich marek znalazł się Donyell Malen

Gracz notuje udany sezon w barwach Borussii Dortmund

Malen na celowniku możnych w Anglii

O niedawnym meczu pomiędzy Manchesterem United, a Liverpoolem FC (4:3) będą pamiętać potomni. Dwie bodaj najbardziej zaciekłe na siebie strony zgotowały kibicom prawdziwy thriller z licznymi zwrotami akcji. Rzecz jasna, najmocniej dziwił wynik, bo to The Reds byli faworytami starcia.

Jak poinformowali dziennikarze Daily Mail oraz Sky Sports, niebawem dwaj rywale ponownie stoczą ze sobą bój. Tym razem na polu rynku transferowego. Wspomniane źródła przekonują bowiem, że na listy życzeń obu klubów trafił Donyell Malen. Tajemnicą poliszynela jest, iż zarówno Czerwone Diabły, jak i The Reds, poszukiwać będą latem dynamicznego, acz bramkostrzelnego napastnika. Ważne są konkrety, ale i zdolność do gry na kilku pozycjach. Do tego profilu gracz reprezentacji Holandii pasuje jak ulał. Do tego znalazł stabilizację i w tym sezonie prezentuje się z bardzo dobrej strony w barwach Borussii Dortmund. Jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do 2026 roku, a portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 35 milionów euro.

Malen rozegrał w tym sezonie 33 spotkania na wszystkich frontach. Zanotował w nich 13 bramek i pięć asyst.

