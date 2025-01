Lech wyśle pomocnika na wypożyczenie. Wiadomo, gdzie przejdzie

Maksymilian Dziuba lada moment zostanie wypożyczony z Lecha Poznań do Kotwicy Kołobrzeg - informuje Maksymilian Dyśko z portalu Sportowy Poznań.

PressFocus Na zdjęciu: Maksymilian Dziuba

Maksymilian Dziuba o krok od Kotwicy Kołobrzeg

Lech Poznań kilka tygodni temu skrócił wypożyczenie Maksymiliana Dziuby do GKS-u Tychy. Zatem 19-letni ofensywny pomocnik wrócił do stolicy Wielkopolski, ale tylko na chwilę, gdyż lada moment powędruje na kolejny czasowy transfer. Jak dowiedział się Maksymilian Dyśko z portalu “Sportowy Poznań”, playmaker wzbudza ogromne zainteresowanie, ponieważ chcą go wypożyczyć takie kluby jak Arka Gdynia, Wisła Płock, Warta Poznań, Stal Stalowa Wola oraz Kotwica Kołobrzeg.

Ostatecznie 19-latek ma przenieść się do ostatniego z wymienionych zespołów – dodaje wspomniany wyżej dziennikarz. Młodzieżowy reprezentant Polski spróbuje więc pomóc beniaminkowi Betclic 1. Ligi w walce o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym. Aktualnie Kotwica Kołobrzeg posiada na swoim koncie 17 oczek i znajduje się tuż nad strefą spadkową, bowiem na 15. pozycji w ligowej tabeli. Biało-Niebiescy mają jednak tylko punkt przewagi nad będącym pozycję niżej Chrobrym Głogów.

W obecnym sezonie Maksymilian Dziuba rozegrał 15 meczów i strzelił 1 gola, grając jeszcze w barwach GKS-u Tychy. Wychowanek Lecha Poznań ma ważny kontrakt z Kolejorzem do 30 czerwca 2026 roku. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 300 tysięcy euro.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi