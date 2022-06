Pressfocus Na zdjęciu: Filip Majchrowicz

Filip Majchrowicz ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Radomiaka Radom. Znakomita postawa bramkarza nie uszła uwadze europejskich zespołów, które wyrażają zainteresowanie pozyskaniem go. W tym gronie znajdują się US Lecce i Toulouse.

Filip Majchrowicz postrzegany jest jako jeden z najlepszych bramkarzy Ekstraklasy

22-latek z sezonu na sezon rozwija się broniąc barw Radomiaka Radom

Postawa golkipera wzbudziła zainteresowanie zagranicznych klubów na czele z Lecce i Toulouse

Kolejny Polak może zagrać w jednej z Top 5 lig europejskich

Majchrowicza śmiało można określić jednym z najlepszych bramkarzy w PKO BP Ekstraklasie. Golkiper Radomiaka Radom zanotował w tym sezonie dziewięć czystych kont w 33 meczach, wielokrotnie ratując swój zespół w trudnych momentach. Postawę 22-latka docenili nie tylko kibice, ale także dziennikarze, którzy nominowali go do piątki najlepszych zawodników na swojej pozycji w ostatnim sezonie.

Sebastian Staszewski poinformował, że Polakiem zainteresowanie wykazuje kilka europejskich klubów. W tym gronie wymienił Lecce i Toulouse. Zdaniem dziennikarza Interii.pl. Radomiak byłby skłonny sprzedać golkipera za rozsądną kwotę.

🆕Filip Majchrowicz może latem opuścić Radom. Bramkarzem interesuje się kilka klubów, na przykład Lecce i Toulouse, a także jeden zespół ze Szwecji. Słyszę, że szefowie Radomiaka chętnie usiądą do rozmów (bo w przyszłym sezonie w bramce chcieliby mieć młodzieżowca). @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) June 5, 2022

“Słyszę, że szefowie Radomiaka chętnie usiądą do rozmów (bo w przyszłym sezonie w bramce chcieliby mieć młodzieżowca)” – napisał na Twitterze.

Oba zainteresowane zespoły wywalczyły w zeszłym sezonie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w swoich ligach. Byłaby to zatem ogromna szansa dla Majchrowicza, by zagrać w jednej z pięciu najsilniejszych lig europejskich. Kwota transferu powinna zamknąć się w milionie euro.

Czytaj też: Raków celuje w transfer napastnika Śląska Wrocław