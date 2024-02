Kylian Mbappe pojawił się na kolacji w Pałacu Elizejskim, co wywołało liczne spekulacje w mediach. Jednak prezydent Francji Emmanuel Macron zaprzeczył, że przekonywał piłkarza do pozostania w PSG.

IMAGO / Pool / ABACA Na zdjęciu: Emmanuel Macron i Kylian Mbappe

Kylian Mbappe wziął udział w uroczystej kolacji w Pałacu Elizejskim

Media spekulowały, że prezydent Francji próbował przekonać piłkarza do pozostania w PSG

Emmanuel Macron zaprzeczył tym doniesieniom

Emmanuel Macron nie przekonywał Kyliana Mbappe do pozostania w PSG

We wtorek (27 lutego) w Pałacu Elizejskim odbyła się uroczysta kolacja, która była poświęcona tematowi rozejmu w strefie Gazy. Nieoczekiwanie w wydarzeniu wziął udział Kylian Mbappe, gwiazdor PSG.

Hiszpańskie media, a w tym m.in. Cadena COPE, spekulowały, że prezydent Francji Emmanule Macron zaprosił Kyliana Mbappe po to, żeby przekonać go do pozostania we Francji. Warto dodać, że na kolacji pojawili się także emir Kataru Tamim ben Hamad Al Thani i prezes PSG Nasser Al-Khelaifi.

Jak przekonuje Emmanuel Macron, nie doszło do dyskusji na ten temat. Prezydent jasno powiedział, że pozostawił sprawę transferu zarządowi PSG.

– Czy to była kolacja, żeby go zatrzymać? Nie, wcale. Nie było na ten temat dyskusji i pozostawię to zarządowi klubu. (…) To normalne, że tam był, wielki mistrz, który pomógł ożywić finał francuskiej drużynie, który odbył się w Katarze. (…) A PSG, biorąc pod uwagę jego udziały… To wciąż siedem sezonów w PSG! Myślę, że wszyscy Francuzi podziwiają tego wspaniałego zawodnika, ale nie było dyskusji – mówił Macron cytowany przez RMC Sport.

