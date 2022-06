Pressfocus Na zdjęciu: Corentin Tolisso

Corentin Tolisso wraz z końcem czerwca opuści Bayern. Agent Francuza już teraz szuka mu nowego klubu. Sporą szansę na pozyskanie gracza ma Olympique Lyon.

Olympique Lyon przymierza się do dwóch hitowych transferów

Blisko powrotu do klubu jest Alexandre Lacazette

Rozmowy prowadzi też agent Corentina Tolisso

Olympique zbiera zasłużonych graczy

W Lyonie kibice przywykli do tego, że ich ulubiony zespół walczy o czołowe lokaty w Ligue 1. Tymczasem Olympique zdecydowanie zawiódł oczekiwania swoich kibiców w sezonie 2021/2022. Les Gones zajęli dopiero ósme miejsce i nie zagrają w europejskich pucharach.

Olympique chce, aby brak występów na arenie międzynarodowej był chwilowy. Prezydent klubu już w lutym tego roku chciał, aby Alexandre Lacazette wrócił do Lyonu. Gracz Arsenalu preferował zespół z Ligi Mistrzów, ale finalnie sentyment okazał się silniejszy i napastnik ma od nowego sezonu bronić barw Les Gones.

Lacazette to nie jedyny możliwy powrót. Drużyna potrzebuje też wzmocnienia środka pola. Rolę tę z pewnością potrafiłby spełnić transferowy niewypał Bayernu, czyli Corentin Tolisso. Olympique zarobił na swoim byłym już graczu 40 milionów euro, a teraz może mieć zawodnika z powrotem i to za darmo. Pomocnik, tak jak Lacazette, od 1 lipca będzie wolnym piłkarzem z racji nie przedłużenia umowy z mistrzem Niemiec.

27-letni Tolisso nie potrafił przebić się na stałe do pierwszej jedenastki Bayernu, dla którego rozegrał 118 meczów (21 goli i 15 asyst). Ponowne reprezentowanie Les Gones to spora szansa na grę od pierwszej minuty i przekonanie do siebie selekcjonera reprezentacji Francji Didiera Deschampsa w kontekście powołania na tegoroczny mundial. Aktualnie trwają zaawansowane rozmowy Lyonu z agentem Tolisso, który optymistycznie zapatruje się na powrót w rodzinne strony.

