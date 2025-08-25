Łukasz Łakomy nie będzie w tym sezonie zawodnikiem BSC Young Boys. Polak został bowiem wypożyczony. Jego nowym pracodawcą został belgijski OH Leuven.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Łakomy

Oficjalnie: Łukasz Łakomy wzmocnił OH Leuven

Łukasz Łakomy w 2023 roku zdecydował się na wyjazd z Polski. Wychowanek Legii Warszawa zamienił wówczas Zagłębie Lubin na BSC Young Boys. 24-latek spędził ostatnie dwa lata w szwajcarskim zespole, gdzie nie odgrywał znaczącej roli w swojej drużynie. Warto jednak zaznaczyć, że pomocnik w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów popisał się trafieniem w starciu z VfB Stuttgart.

Już wiemy, że Łukasz Łakomy w tym sezonie nie będzie dłużej występował w BSC Young Boys. Jak się okazuje, szwajcarski zespół zdecydował się na wypożyczenie polskiego zawodnika. 24-latek kampanię 2025/26 spędził w Belgii. Jego nowym pracodawcą został bowiem OH Leuven. Wychowanek Legii Warszawa trafił zatem do drużyny, w której ostatnio występował Karol Czubak.

Łukasz Łakomy przeniósł się do Belgii z nadzieją na możliwość częstszych występów. 24-latek nie będzie miał w OH Leuven tak mocny konkurentów jak w BSC Young Boys. Polak w zasadzie będzie jedną z największych w nowym zespole. Czas pokaże, jak wykorzysta ten okres były gracz Zagłębia Lubin.

Dotychczas Łukasz Łakomy rozegrał 74 spotkania w koszulce BSC Young Boys. Polski pomocnik w tym czasie zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Nowy zawodnik OH Leuven może się pochwalić także czterema asystami.