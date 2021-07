Lukas Podolski: Górnik to będzie mój ostatni klub, mój ostatni krok

Na specjalnej konferencji zwołanej przez Górnik Zabrze pojawił się Lukas Podolski w asyście prezesa i prezydenta miasta. Przed pytaniami dziennikarzy cała trójka zasiadła do stołu, aby dopiąć ostatnie formalności. Tym samym, doświadczony napastnik oficjalnie podpisał kontrakt z Trójkolorowymi, a chwilę później udzielał już odpowiedzi.

Lukas Podolski został oficjalnie zaprezentowany przez Górnik Zabrze

Piłkarz podpisał kontrakt oraz odpowiadał na pytania dziennikarzy

Lukas Podolski dotrzymał słowa i zagra w Górniku Zabrze

Przed kilkoma laty Lukas Podolski przybył do Zabrza, aby powiedzieć że kiedyś jeszcze tu zagra. Od tamtej pory sporo się zmieniło, a zdecydowana większość piłkarskich ekspertów w kraju była jednego zdania – “on nie wróci”. Tymczasem rzeczywistość znów nas zaskoczyła, z kolei mistrz Świata dotrzymał słowa i od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy Trójkolorowych na boiskach PKO Ekstraklasy.

Podolski związał się z Górnikiem roczną umową i być może w cale jej już nie przedłuży. Do czerwca Niemiec był zawodnikiem Antalyaspor, ale po wygaśnięciu kontraktu został wolnym zawodnikiem. Trzeba przyznać, że doświadczony napastnik na brak ofert nie narzekał. Co więcej, odrzucił wielkie pieniądze, żeby tylko wrócić do miejsca, gdzie zaczął stawiać pierwsze futbolowe kroki.

Witaj w domu

Na początku konferencji Lukas Podolski przebywał w asyście prezesa Górnika oraz prezydenta Zabrza. Nie zabrakło ciepłych słów urzędników w stronę piłkarza, natomiast później sam zainteresowany w kameralnej aranżacji podpisał kontrakt z nowym klubem.

– Co teraz dla mnie będzie najważniejsze? Żeby grać w piłkę, którą kocham. Wygrywać mecze. To po pierwsze. Po drugie przyszedłem tutaj też po to, by rozwinąć jeszcze akademię, która już teraz jest świetna, ale może być jeszcze lepsza – zaczął Podolski.

– Wiem, że z tego powrotu robiliście sobie żarty. Że nigdy nie wrócę do Górnika, że tylko tak godom. Ale jestem. I zawsze wierzyłem, że tutaj będę – przyznał napastnik.

Ważna deklaracja

Jak się okazało, Lukas Podolski ma już sprecyzowane plany na przyszłość. Niemiec jasno dał do zrozumienia, że po tym sezonie odwiesi buty na kołek.

– Górnik to będzie mój ostatni klub, mój ostatni krok – oznajmił.

Co Podolski da Ekstraklasie?

Przybycie Lukasa Podolskiego do PKO Ekstraklasy już dało naszej lidze spory zastrzyk marketingowy. W poprzednim sezonie snajper zdołał tylko pięć razy umieścić piłkę w siatce, więc od początku kampanii 2021/22 będzie próbował polepszyć swoje statystyki na polskich boiskach.

– Jak się czuję fizycznie? Na razie wracamy do zajęć i to będzie pytanie bardziej do trenera. Jeśli będę gotowy na 100 proc., to będę chciał oczywiście grać. Jeśli nie, będę trenował dotąd, aby zasługiwać na szanse – zaznaczył.

– Czy będę gwiazdą ligi? Niech to ocenią ludzie. Ja zrobię wszystko, by dać dla Górnika wszystko, co mam. Na boisku, ale też poza boiskiem. Ciesze się, że tu jestem – zakończył Lukas.

