Lukaku powróci do Premier League? Gigant zainteresowany

Jak donosi BBC, Romelu Lukaku jest rozpatrywany przez Pepa Guardiolę jako nowy napastnik Manchesteru City. Obywatele interesują się też jednak innymi zawodnikami mogącymi zagrać na tej pozycji.

Manchester City kontynuuje poszukiwania następcy Sergio Aguero, który nie tylko coraz rzadziej pojawia się na boisku, ale i prawdopodobnie odejdzie z klubu wraz z końcem sezonu. Angielskie media podają, że Obywatele interesują się trzema napastnikami, każdy z nich różni się pod kątem stylu gry i posiada odmienną renomę w świecie europejskiej piłki.

Rozwiązanie budżetowe kontra spełnienie marzeń

Jednym z graczy, którzy mogą latem wzmocnić Manchester City jest Danny Ings. Byłby to niewątpliwie rozsądny ruch ze strony włodarzy liderów Premier League, zwłaszcza biorąc pod uwagę rzeczywistość pandemiczną. Angielski napastnik jest gwarancją bramek; w tym sezonie zanotował siedem trafień i trzy asysty w 17 ligowych spotkaniach. Łącznie Ings strzelił 50 bramek na szczeblu Premier League. Jego niewątpliwą zaletą byłaby niska cena, spowodowana jego międzynarodową renomą, wiekiem oraz kończącym się kontraktem. 28-latkowi w lecie pozostanie zaledwie rok ważnej umowy z Southampton. W tej chwili portal Transfermarkt wycenia go na 20 milionów euro i prawdopodobnie za podobną kwotę Manchester City zdołałby sprowadzić go latem.

Nie jest też tajemnicą, że Obywatele stale sondują sytuację Lionela Messiego. Tu rozwiązanie nie byłoby już bynajmniej ekonomiczne, zwłaszcza po tym, jak upubliczniono kontrakt, który podpisał Argentyńczyk z Barceloną w roku 2017. Ponadto wydaje się, że Messi jest w tej chwili bardziej skłonny do pozostania w Katalonii. Z ostateczną decyzją czeka na wybór nowego prezydenta.

Prawdopodobniejsze rozwiązanie

The Athletic uważa, że Pep Guardiola jest wielkim fanem Romelu Lukaku i chciałby sprowadzić Belga na Etihad. W tym sezonie jest on niewątpliwie jednym z liderów Interu, w barwach którego zdobył 20 bramek w 27 spotkaniach. 27-latek najlepsze lata ma wciąż przed sobą, a ponadto przez osiem lat występował już z sukcesami na boiskach Premier League. Łącznie na tym szczeblu zdobył aż 113 bramek, do których dołożył 42 asysty w 252 meczach.

Sprowadzenie gwiazdy Serie A z pewnością nie byłoby łatwe; jego kontrakt obowiązuje do 2024 roku, a w klubie ma status gwiazdy. By Lukaku wrócił do Premier League, konieczna byłaby prawdopodobnie kwota oscylująca wokół 90-100 milionów euro.

Już we wtorek o 20:45 Romelu Lukaku spróbuje wraz z kolegami skruszyć defensywę Juventusu i awansować do finału Pucharu Włoch. W pierwszym meczu półfinałowym Nerazzurri przegrali 1:2. Transmisję tego meczu przeprowadzi TVP Sport.