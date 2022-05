fot. PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku to jeden z tych napastników, którzy przyciąga duże zainteresowanie klubów z całej Europy. Ostatnio pojawiły się głosy, że AC Milan zainteresował się reprezentantem Belgii. Evening Standard przekonuje, że zawodnik nie bierze takiego transferu pod uwagę.

Wciąż niejasna jest przyszłość Romelu Lukaku w Chelsea

AC Milan podobno poważnie zainteresował się pozyskaniem Belga

Nowe wieści na temat 28-latka przekazał Eveing Standard

Lukaku na radarze Rossonerich

Romelu Lukaku wrócił latem minionego roku do Chelsea. Belg kosztował działaczy The Blues mniej więcej 113 milionów euro. Z zawodnikiem wiązano duże nadzieje, ale ostatecznie piłkarz nie jest wykorzystywany przez trenera Thomasa Tuchela tak często, jak można się było tego spodziewać.

W związku z tym, że Belg nie gra regularnie w Chelsea, to pojawiły się spekulacje, że Lukaku latem tego roku może zmienić barwy klubowe. Okazuje się jednak, że zawodnik nie myśli o dołączeniu do Milanu i chce zostać w angielskim klubie. Aczkolwiek liczy na obdarowywanie go większym kredytem zaufania.

Obecna umowa Lukaku z ekipą ze Stamford Bridge obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi natomiast 85 milionów euro.

W tym sezonie Lukaku wystąpił łącznie w 40 spotkaniach, notując w nich 12 trafień i dwie asysty. Okazję na poprawę tego bilansu piłkarz może mieć już w najbliższą sobotę, gdy Chelsea zmierzy się u siebie w Wolverhampton.

