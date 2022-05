Pressfocus Na zdjęciu: Marcos Alonso

Cesar Azpilicueta łączony był z transferem do Barcelony. Do klubu może trafić inny Hiszpan. Powrotu do kraju pragnie Marcos Alonso.

Istnieje szansa, że Barcelona sięgnie latem po zawodnika Chelsea

Xavi chce wzmocnić defensywę

Na celowniku hiszpańskiego giganta jest Marcos Alonso

Obrońca Chelsea wciąż może trafić do Barcelony

Jednym z celów Barcelony na przyszły sezon jest sprowadzenie bocznego obrońcy. Na Camp Nou stwierdzili, że świetnym kandydatem będzie Cesar Azpilicueta. Hiszpan to doświadczony, ale wciąż jakościowy zawodnik. Może on w razie konieczności wystąpić na środku oraz obu bokach defensywy. Ponadto jego kontrakt wygasał wraz z końcem czerwca tego roku.

Sytuacja z pozyskaniem Azpilicuety skomplikowała się znacząco, ponieważ obrońca Chelsea ma teraz umowę z klubem ważną do 30 czerwca przyszłego roku. Londyńczycy nie chcą też rozstawać się ze swoim weteranem.

Wciąż istnieje możliwość, że w najbliższym letnim oknie transferowym do Barcelony przeniesie się defensor Chelsea. Na celowniku Blaugrany znajduje się nie Cesar Azpilicueta, a Marcos Alonso. Lewy obrońca The Blues pragnie wrócić do kraju, a perspektywa gry na Camp Nou jest bardzo atrakcyjna.

Transferu Alonso nie należy uznawać za pewnik. Barcelona ma bowiem trzech, czterech kandydatów do wzmocnienia lewej flanki. Aczkolwiek Blaugrana nawiązała już kontakt z odpowiednimi osobami w celu dowiedzenia się ile trzeba zapłacić za sprowadzenie mającego jeszcze rok kontraktu Alonso. Portal Transfermarkt wycenia go na 15 milionów euro.

Czytaj także: Premier League: Małe finały dla Liverpoolu i City