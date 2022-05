Pressfocus Na zdjęciu: Luis Suarez

Najnowsze doniesienia z wysp sugerują, że Aston Villa spróbuje zakontraktować Luisa Suareza. Urugwajczyk jest wolnym zawodnikiem, dlatego wystarczy dogadać osobiste warunki. Steven Gerrard już zimą kontaktował się z obozem piłkarza, ale wówczas transfer nie doszedł do skutku.

Luis Suarez odchodzi z Atletico Madryt na zasadzie wolnego transferu

Napastnik znalazł się w kręgu zainteresowań Aston Villa

Steven Gerrard to dobry kolega 35-latka, a niegdyś grali razem z Coutinho w barwach Liverpool i teraz historia znów może zatoczyć koło

Słynne trio tym razem w Aston Villa?

Steven Gerrard zaliczył solidne wejście do Premier League w roli menadżera. Co prawda, Aston Villa nie awansowała do europejskich pucharów. Niemniej jednak, legenda angielskich boisk na pewno zna się na rzeczy i buduje solidny projekt. W ekipie Lwów nie brakuje pieniędzy. Wystarczy, żeby przekonać zarząd do danego zawodnika, a wszystko da się załatwić.

Tak było z zakontraktowaniem na stałe Philippe Coutinho. Co więcej, chwilę temu klub wykupił Diego Carlosa z Sevilli i pozyskał za darmo piłkarza Olympique Lyon, Boubacara Kamarę. Zdaniem dziennikarzy Daily Mail, szefostwo z Birmingham nawiązało też kontakt z otoczeniem Luisa Suareza.

– “Aston Villa bada możliwość pozyskania Lusia Suareza. Lwy łączone były z 35-latkiem zimą, jednak powrót do Premier League nie doszedł do skutku. Teraz napastnik jest wolnym zawodnikiem i sprawa wygląda zdecydowanie lepiej dla Aston Villa” – czytamy w artykule Daily Mail.

Luis Suarez osłabł z sił po jesieni. Podczas premierowego sezonu w Atletico notował świetne występy. Przyczyną gorszej dyspozycji w tym roku mógł być uraz, który nękał snajpera od początku grudnia.

Z najnowszych raportów wynika, że Urugwajczyk czuje się już na siłach. Dziś rozważa najlepsze opcje dla swojej kariery. Jedną z nich jest właśnie powrót do Premier League, gdzie ostatni raz występował osiem lat temu.

Na przejście 35-latka do Aston Villa przemawiają dobre relacje ze Stevenem Gerrardem czy Phillippe Coutinho. Cała trójka grała kiedyś dla Liverpool, podczas gdy Suarez i Coutinho zanotowali wspólną przygodę w FC Barcelonie.

