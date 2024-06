News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz: Jestem bardzo szczęśliwy w Liverpoolu

Luis Diaz obecnie wraz z reprezentacją Kolumbii przygotowuje się do nadchodzącego Copa America. 27-letni gwiazdor swojej kadry jednak na chwilę nie może odetchnąć od klubu. Piłkarz Liverpoolu ostatnio w rozmowie z jednym z dziennikarzy poruszył temat swojej przyszłości. Warto zaznaczyć, że zawodnik od jakiegoś czasu jest łączony z FC Barceloną. A oliwy do ognia dolewa jego ojciec, który namawia go na przeprowadzkę do Hiszpanii.

Były piłkarz FC Porto jednak dał jasno do zrozumienia. Luis Diaz czuje się szczęśliwy w Liverpoolu i zawsze chciał w tym zespole występować. Obecnie natomiast przygotowuje się wraz ze swoją reprezentacją na turniej i tylko na niej się skupia.

– Jestem bardzo szczęśliwy w Liverpoolu, to świetny zespół i klub. Zawsze chciałem w nim grać, więc jestem bardzo szczęśliwy i zrelaksowany. Nie myślę o niczym innym – powiedział Luis Diaz, cytowany przez Fabrizio Romano.

Luis Diaz ma za sobą całkiem przyzwoity sezon w barwach Liverpoolu. 27-letni napastnik był często eksploatowany przez Jurgena Kloppa, bowiem rozegrał aż 51 spotkań w koszulce „The Reds”. Kolumbijczyk w tym czasie zdołał 13-krotnie wpisać się na listę strzelców oraz zaliczyć pięć asyst. Jego kontrakt na Anfield obowiązuje aż do końca czerwca 2027 roku.

