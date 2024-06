fot. Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Fabian Mrozek

Bramkarz Liverpoolu w Ekstraklasie?

Fabian Mrozek trafił do akademii Liverpoolu w 2020 roku. Na przestrzeni lat przechodził przez kolejne szczeble piłki młodzieżowej, a w sezonie 2023/2024 wywalczył miejsce w rezerwach, dla których rozegrał 17 spotkań. Po nowym roku kilkukrotnie znalazł się w kadrze meczowej The Reds, lecz wielki debiut nie nastąpił i w najbliższym czasie zapewne się to nie zmieni. Klub z Anfield podjął decyzję, że najlepsze dla rozwoju 20-latka będzie wypożyczenie. Co ciekawe, nie wyklucza przy tym definitywnego rozstania, gdyż w grę wchodzi także opcja wykupu.

Gdzie może wylądować polski bramkarz? Jedną z opcji jest powrót do rodzimego kraju. Mrozek generuje zainteresowanie kilku ekip Ekstraklasy, w tym między innymi Cracovii. Pasy oczywiście chciałyby zapewnić sobie możliwość transferu definitywnego, co sugeruje, że 20-latek do Liverpoolu już nie wróci. Angielskie drużyny niekoniecznie lubią natomiast wypożyczać swoich zawodników do lig spoza Wysp Brytyjskich, zatem wiele zależy od tego, czy The Reds mają jeszcze jakiekolwiek konkretne plany wobec Mrozka. Ma bowiem opcje nie tylko z Polski, ale również z Anglii.

Fabian Mrozek ma pójść na wypożyczenie w nadchodzącym sezonie. Młody bramkarz ma opcje z Anglii, ale także kilka z Polski. Liverpool może się zgodzić na wpisanie w umowę klauzuli wykupu. — Tomek Hatta (@Fyordung) June 9, 2024

20-letni Mrozek grał w wyjściowych jedenastkach juniorskich zespołów Liverpoolu. Nie zdołał jednak na dłuższą metę przebić się do pierwszej drużyny, stąd decyzja o pożegnaniu Polaka.

