fot. PressFocus Na zdjęciu: Karol Fila

Karol Fila może już niedługo opuścić Francję i trafić do nowego zespołu. Zainteresowany transferem polskiego obrońcy jest Łudogorec Razgrad – informuje Tomasz Włodarczyk.

Karol Fila trafił do Strasbourga w lipcu 2021 roku za kwotę 1,5 miliona euro

Obecnie nie ma on szansy na wywalczenie miejsca w składzie

Zainteresowany transfer Polaka jest Łudogorec Razgrad

Transfer szansą na regularną grę

Bardzo dobre występy Karola Fili w Ekstraklasie zaowocowały transferem do francuskiego Strasbourga w lecie 2021 roku. Na sprzedaży wychowanka Lechia Gdańsk zarobiła 1,5 miliona euro.

24-latek dobrze zaczął, ale później zaczął mierzyć się z serią problemów. Po wyleczeniu kontuzji przywodziciela zaliczył jeszcze kilka spotkań, natomiast niemal całą rundę wiosenną przesiedział na ławce rezerwowych. Łącznie na poziomie Ligue 1 rozegrał 16 spotkań.

Młodzieżowy reprezentant Polski nie ma większych szans na grę również w sezonie 2022/2023, co zwiastuje, że do końca letniego okienka może jeszcze dojść do przeprowadzki. Tomasz Włodarczyk informuje, że zainteresowanie transferem Fili wykazuje Łudogorec Razgrad.

Mistrz Bułgarii złożył już propozycję prawemu obrońcy. W związku z grą na wielu frontach i możliwością udziału w fazie grupowej Ligi Europy potrzebna jest szeroka kadra, a Polak z pewnością otrzymałby wiele okazji do pokazania swoich umiejętności.

