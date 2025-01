Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Loris Karius

Oficjalnie: Loris Karius związał się z Schalke

FC Schalke 04 Gelsenkirchen poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Lorisa Kariusa. 31-letni bramkarz po pozytywnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do końca aktualnego sezonu. Doświadczony golkiper tym samym wraca na boisko po ponad półrocznej przerwie. Rutynowany zawodnik pozostawał bezrobotny od momentu rozstania z Newcastle United.

Loris Karius spróbuje pomóc niemieckiemu zespołowi w osiągnięciu jak najwyższego miejsca na zapleczu Bundesligi. Drużynie Królewsko-Niebieskich niezwykle trudno będzie wrócić do elity, ponieważ obecnie ma na swoim koncie 22 punkty i zajmuje dopiero 12. pozycję w tabeli. Jednak warto podkreślić, że strata do lokaty premiującej udziałem w barażach o awans do niemieckiej ekstraklasy wynosi tylko 6 oczek. Tak więc w przypadku ekipy z Gelsenkirchen nie wszystko jeszcze stracone.

Mierzący 191 centymetrów bramkarz wrócił do swojej ojczyzny, gdzie po raz ostatni miał okazję grać w kampanii 2020/2021. Wtedy przebywał na wypożyczeniu w tamtejszym Unionie Berlin. Były młodzieżowy reprezentant Niemiec najbardziej jest znany z występów dla Liverpoolu, choć jego wspomnienia z pobytu na Anfield Road nie są do końca pozytywne. Niemieckiego golkipera obwiniano bowiem za porażkę w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt w sezonie 2017/2018.

Wówczas Królewscy wygrali 3:1 z Czerwonymi, a Loris Karius popełnił dwa fatalne błędy.