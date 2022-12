Pressfocus Na zdjęciu: Cedric

Cedric zimą może zmienić klub wewnątrz Premier League. Portugalczykiem interesuje się jeden z londyńskich zespołów.

W zimowym oknie transferowym, Cedric może zmienić klub

Portugalczyk pozostałby w Premier League

Obrońcą zainteresowany jest beniaminek tego sezonu

Beniaminek Premier League na łowach w Arsenalu

W sezonie 2022/2023 jednym z trzech beniaminków Premier League jest Fulham. Po ostatnich przygodach tego klubu w angielskiej elicie, mogliśmy spodziewać się, że londyńczycy szybko wrócą do Championship. Tymczasem podopieczni Marco Silvy są wyżej w tabeli, niż: Leeds, West Ham, czy Leicester.

Fulham jest dziewiątą siłą w Premier League. Przewaga tej drużyny nad strefą spadkową to sześć punktów, więc utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej nie jest przesądzone. Beniaminek chce zrobić wszystko, aby nie spaść z ligi. Zimą postarają się o wzmocnienie składu. Celem londyńczyków jest pomocnik oraz prawy obrońca.

Po bocznego defensora Fulham może udać się do Arsenalu. Na liście życzeń beniaminka znalazł się Cedric. Dla Portugalczyka byłoby to niemałe obniżenie poziomu sportowego. Kanonierzy przewodzą bowiem w tabeli. Transfer obrońcy do ligowego rywala to jednak spora szansa na regularne granie. Aktualnie Cedric to głęboki rezerwowy w ekipie Mikela Artety. Obrońca we wszystkich rozgrywkach zameldował się na boisku tylko czterokrotnie. Arsenal zapewne nie robiłby problemów z odejściem swojego prawego obrońcy, który ma kontrakt z aktualnym pracodawcą do 30 czerwca 2024 roku.

