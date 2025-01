ŁKS Łódź ma nowego piłkarza. Szwed przybywa z odsieczą [NASZ NEWS]

RTC FOTO/Alamy Na zdjęciu: Gustaf Norlin

Szwedzkie remedium na problemy

Po rundzie jesiennej ŁKS Łódź zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Oczywiście, mając w pamięci to, że jeszcze niedawno był to klub Ekstraklasy, to trzeba przyznać, że apetyty były/są większe. Rezerwy leżą na pewno w kwestii poczynań ofensywnych, bo jesienią ŁKS zdobył 27 goli, co, zwłaszcza gdy spojrzymy na pierwszą połowę tabeli nie jest rewelacyjnym wynikiem.

Zobacz także: Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi (VIDEO)

Niewykluczone jednak, że łodzianie właśnie znaleźli remedium na te problemy. Z informacji goal.pl wynika, że bardzo blisko podpisania kontraktu z ŁKS jest Gustaf Norlin. To 28-letni napastnik/skrzydłowy do niedawna związany z IFK Goeteborg. Piłkarz do tej pory całą karierę spędził w Szwecji, a ŁKS będzie jego pierwszym zagranicznym klubem.

Najlepszy był 2022 rok

Norlin mierzy 183 cm wzrostu, a poza atakiem może też występować na skrzydłach, jako drugi napastnik lub ofensywny pomocnik. W ostatnim sezonie zagrał w lidze 26 meczów, w których strzelił 4 gole. Na boisku spędził 1455 minut.



Najlepszy pod względem strzeleckim był dla niego rok 2022, kiedy w barwach IFK strzelił 10 goli i zaliczył 5 asyst w 30 spotkaniach. Jego ogólny dorobek w barwach IFK Goeteborg to 122 mecze, 18 goli i 10 asyst.



A jeśli chodzi o ogólne statystyki Norlina w szwedzkiej ekstraklasie (Allsvenskan) to jest to 135 spotkań, 21 goli i 14 asyst. Piłkarz według naszej wiedzy trafi do ŁKS na zasadzie transferu definitywnego. W szwedzkiej prasie można było ostatnio wyczytać, że Norlinem interesowały się też kluby z Grecji, Cypru i Turcji, ale wszystko wskazuje na to, że piłkarz wybrał grę w Polsce.