Liverpool znalazł następcę Van Dijka. To będzie głośny transfer wewnątrz Premier League

Associated Press / Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk i Arne Slot

Micky van de Ven na celowniku Liverpoolu

Liverpool FC podczas letniego okna transferowego planuje wzmocnić swoją linię defensywną, nawet jeśli Virgil van Dijk zdecyduje się na przedłużenie swojego pobytu na Anfield Road. Arne Slot zainteresował się piłkarzem Tottenhamu Hotspur. Micky van de Ven jest doskonale znany holenderskiemu menedżerowi, kiedy pracował w Eredivisie.

Były stoper Wolfsburga ma obowiązujący kontrakt z klubem do czerwca 2029 roku. Przypomnijmy, że do drużyny z północnego Londynu trafił w 2023 roku. Od tamtej pory rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach dla Spurs. Obecnie Van de Ven zmaga się z kontuzją ścięgna udowego. Slot ma nadzieję, że 23-latek będzie gotowy do gry u boku Ibrahimy Konate.

Liverpool szykuje w tym roku przebudowę defensywy. Klub monitoruje także Marca Guehiego z Crystal Palace. Reprezentant Anglii może być dostępny za darmo już w przyszłym roku, co czyni go niezwykle atrakcyjną opcją na rynku transferowym. Tymczasem Micky van de Ven imponuje przede wszystkim niesamowitą szybkością, plasując się w ścisłej czołówce najszybszych obrońców Premier League. Jego dynamika i wszechstronność sprawiają, że jest gorącym kąskiem dla najsilniejszych klubów w Europie.