Liverpool zdecyduje się na zaskakujący ruch? Ma już trzech graczy na tą pozycję

Liverpool, według tureckiego "Fanatik", dołącza do wyścigu o Berke Ozera z Eyupsporu. The Reds rozważają transfer za 12 mln euro, mimo że mają już Alissona i Kellehera, a niebawem dołączy do nich Mamardaszwili.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Czwarty bramkarz w Liverpoolu? Berke Ozer na celowniku The Reds

Liverpool monitoruje sytuację Berke Ozera, bramkarza tureckiego Eyupsporu, jako potencjalny cel transferowy. Według portalu “Fanatik”, kwota jego wykupu może wynieść 12 milionów euro. Zainteresowanie The Reds jest jednak zaskakujące, biorąc pod uwagę sytuację kadrową na tej pozycji. Ozera obserwują również Newcastle United oraz Aston Villa.

Klub z Merseyside ma już w szeregach Alissona Beckera oraz jego zmiennika, Caoimhina Kellehera. Latem do zespołu ma dołączyć Giorgio Mamardaszwili z Valencii.. Posiadanie trzech dobrych golkiperów sprawia, że transfer Ozera wydaje się trudny do uzasadnienia sportowo.

Trudno oczekiwać, by Berke Ozer mógł liczyć na regularne występy w zespole Arne Slota przy takiej konkurencji. Nawet jeśli Mamardaszwili zostałby numerem jeden, a Alisson i Kelleher odeszli, tworząc miejsce dla rezerwowego, to jest to bardzo hipotetyczna sytuacja. Wydaje się, że dla zawodnika lepszy byłby transfer do Newcastle lub Aston Villi, choć i tam o grę byłoby trudno.

W Aston Villi numerem jeden jest Emiliano Martinez, czołowy bramkarz świata. Z kolei Newcastle, według “Give Me Sport”, stara się też o Jamesa Trafforda z Burnley jako nowego podstawowego golkipera. To sugeruje, że Ozer również w tych klubach pełniłby raczej rolę rezerwowego, co stawia pod znakiem zapytania sens takiego transferu.