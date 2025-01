Liverpool podjął decyzję. Wiadomo, co z przyszłością Chiesy

Federico Chiesa nie zostanie wypożyczony do Napoli. Jak informuje portal Scores365 Liverpool podjął decyzję, żeby zatrzymać reprezentant Włoch w klubie.

MI News & Sport / Alamy, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa i Arne Slot

Napoli obejdzie się smakiem, Chiesa zostaje w Liverpoolu

Liverpool latem ubiegłego roku nie był zbyt aktywny na rynku transferowym. Na Anfield Road przeniósł się tylko Federico Chiesa, za którego zapłacono nieco ponad 10 milionów euro. Reprezentant Włoch nie odnalazł się jednak w nowym klubie, przez co pojawiły się plotki o szybkim odejściu. Medialne doniesienia sugerowały, że skrzydłowy może wrócić na Półwysep Apeniński.

Chiesa podczas pobytu w Premier League nie miał zbyt wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Jak na razie ma na swoim koncie tylko 4 występy, podczas których uzbierał łącznie 123 minuty. W tym czasie udało mu się zanotować jedną asystę.

Brak regularnej gry spowodował, że Chiesa stał się obiektem pożądania ze strony kilku innych klubów. 27-latek miałby zostać wypożyczony do końca sezonu, aby wrócić do optymalnej formy. Jedną z drużyn, które wymienia się w gronie zainteresowanych to Napoli. Natomiast portal Scores365 przekazał, że Liverpool podjął decyzję ws. ewentualnego wypożyczenia włoskiego zawodnika.

Okazuje się, że Liverpool nie zamierza oddawać Chiesy na wypożyczenie do Napoli w styczniu. Wszystko wskazuje więc na to, że wychowanek Fiorentiny pozostanie w Premier League na resztę sezonu.

The Reds na półmetku sezonu w Premier League zajmują 1. miejsce z dorobkiem 46 punktów. Nad drugim w tabeli Arsenalem mają 6 oczek przewagi, lecz jedno spotkanie rozegrane mniej.