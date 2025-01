Arsenal chce Bellinghama. Arteta planuje duże zmiany

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jobe Bellingham na liście życzeń Arsenalu

Arsenal w najbliższych oknach transferowych zamierza przeprowadzić kilka zmian w kadrze pierwszego zespołu. Dla Kanonierów priorytetem będzie znalezienie nowego środkowego pomocnika. Wszystko przez to, że nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Jorghino i Thomasa Parteya. Obaj zawodnicy mają ważną umowę tylko do końca bieżącego sezonu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

The Gunners myślą o pozyskaniu piłkarza dużo młodszego niż wspomniana dwójka. Ostatnie informacje sugerują, że na ich radarze znalazł się talent z Championship – Jobe Bellingham. 19-latek to młodszy brat jednej z gwiazd Realu Madryt, Jude’a Bellinghama.

Nastolatek obecnie związany jest z Sunderlandem, gdzie zbiera bardzo dobre recenzje. Według portalu footballtransfers.com reprezentant Anglii do lat 21 zaimponował Kanonierom wszechstronnością oraz opanowaniem. Co ciekawe latem 2023 roku, gdy Bellingham zmieniał klub, zawarł ustne porozumienie z The Black Cats, które pozwoli mu odejść do Premier League, jeśli pojawi się konkretna oferta.

Bellingham, zanim przeniósł się do Sunderlandu, reprezentował barwy Birmingham, w którym wychował się piłkarsko. Macierzysty klub Anglika na transferze zarobił niecałe 2 miliony euro.

W aktualnym sezonie Bellingham rozegrał 23 spotkania, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 3 asysty. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 18 milionów euro.