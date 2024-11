Liverpool rozważa głośny transfer. Miałby zastąpić Alexandra-Arnolda

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Jeremie Frimpong zastąpi Alexandra-Arnold w Liverpoolu?

Liverpool stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem, jakim prawdopodobnie będzie znalezienie następcy Trenta Alexandra-Arnold. Oczywiście odejście Anglika nadal nie jest przesądzone, ale wszystko wskazuje na to, że prawy obrońca zdecyduje się na przenosiny do Realu Madryt. Już w styczniu piłkarzem będzie mógł rozpocząć oficjalne rozmowy z Królewskimi, gdyż jego kontrakt z The Reds wygasa dokładnie 30 czerwca 2025 roku.

WIDEO: Bramki Liverpoolu

Według doniesień Liverpool chciałby zatrzymać zawodnika w swoich szeregach. Natomiast na ten moment nie doszło do żadnego porozumienia ws. przedłużenia kontraktu. W związku z tym klub nie chce bezczynnie czekać na rozwój sytuacji i już rozgląda się za potencjalnym następcą Alexandra-Arnolda.

Okazuje się, że na liście drużyny z Anfield znalazł się Jeremie Frimpong. Wahadłowy Bayeru Leverkusen zanotował kapitalny sezon 2023/2024, podczas którego strzelił aż 14 goli i dodatkowo zaliczył 12 asyst. Ofensywna opcja na boku obrony pasuje do stylu gry Liverpoolu, a więc ten ruch wydaje się naprawdę prawdopodobny. Oprócz tego Frimpong jest rodakiem Arne Slota, trenera The Reds, co bez wątpienia może mieć wpływ na pozytywne zakończenie negocjacji.

Dynamiczniejszego rozwoju sytuacji można się spodziewać już w zimowym oknie transferowym, gdy Alexander-Arnold prawdopodobnie podejmie ostateczną decyzję o przyszłości.