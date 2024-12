News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Sam Beukema wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool wkrótce może być zmuszony rozglądać się za nowym środkowym obrońcą. Przyszłość Virgila van Dijka na Anfield Road bowiem stoi pod dużym znakiem zapytania. The Reds robią wszystko, aby namówić doświadczonego Holendra na pozostanie w klubie. Zawodnik jednak pozostaje nieugięty w negocjacjach, przez co lider Premier League już rozpoczął poszukiwania stopera.

Jak dowiadujemy się z informacji przekazanych przez „TEAMtalk”, trop Liverpoolu prowadzi do Serie A. Jednym z piłkarzy, który znajduje się w kręgu zainteresowań The Reds jest Sam Beukema. Holender na co dzień reprezentuje barwy Bologni, gdzie radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Kto wie, może to kolega klubowy Łukasza Skorupskiego oraz Kacpra Urbańskiego wkrótce wejdzie w buty Virgila van Dijka.

Warto jednak podkreślić, że Liverpool nie jest jedynym klubem, który wykazuje zainteresowanie Samem Beukeumą. Piłkarz Bologni ostatnio również był łączony z Realem Madryt. Zapowiada się zatem niezwykle interesująca walka o względy holenderskiego zawodnika.

W obecnym sezonie Sam Beukema rozegrał 19 spotkań w koszulce Bologni. Do tej pory 26-latek nie strzelił jeszcze gola, ale może pochwalić się jedną asystą. Udało mu się ją zaliczyć w rywalizacji ligowej przeciwko Empoli.